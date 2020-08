SmallRig X ZHIYUN : des solutions accessoires sans faille pour le CRANE 2 S

SHENZHEN, Chine, 22 août 2020 /PRNewswire/ -- Trois ans après le lancement de CRANE 2, ZHIYUN a officiellement mis sur le marché la CRANE 2S, qui offre des mises à niveau complètes avec une intégration équilibrée de performances élevées, d'un module de transmission d'images et d'un système de libération rapide. SmallRig a annoncé 4 accessoires exclusifs immédiatement après la sortie de CRANE 2S, visant à soutenir les cinéastes avec une expérience impressionnante du tournage manuel.

Double poignée pour CRANE 2 S : La double poignée, qui est conçue pour réduire la fatigue du bras pendant les longues séances de tournage et pour fournir des supports d'accessoires supplémentaires, se verrouille sur la CRANE 2S via une fixation à déclenchement rapide et est dotée de coussinets en caoutchouc pour éviter les rayures. La poignée est réglable horizontalement grâce à un rail OTAN intégré, ce qui permet aux réalisateurs de régler la direction de la poignée sur le côté et à l'envers en mode inversé. La poignée de conception modulaire peut être démontée en cinq parties pour faciliter le stockage et le transport.



La double poignée, qui est conçue pour réduire la fatigue du bras pendant les longues séances de tournage et pour fournir des supports d'accessoires supplémentaires, se verrouille sur la CRANE 2S via une fixation à déclenchement rapide et est dotée de coussinets en caoutchouc pour éviter les rayures. La poignée est réglable horizontalement grâce à un rail OTAN intégré, ce qui permet aux réalisateurs de régler la direction de la poignée sur le côté et à l'envers en mode inversé. La poignée de conception modulaire peut être démontée en cinq parties pour faciliter le stockage et le transport. Support universel pour CRANE 2 S : Permet aux cinéastes de tenir le CRANE 2S pour le mettre dans une position de suspension pratique avec des points de fixation supplémentaires. La poignée permet un ajustement à 180 degrés via l'articulation de la rosette pour servir de poignée latérale ou être fixée dans une autre position personnalisée.



: Permet aux cinéastes de tenir le CRANE 2S pour le mettre dans une position de suspension pratique avec des points de fixation supplémentaires. La poignée permet un ajustement à 180 degrés via l'articulation de la rosette pour servir de poignée latérale ou être fixée dans une autre position personnalisée. Pince de montage pour CRANE 2 S : Conçu pour augmenter les possibilités d'accessoires, le collier se verrouille sur le col du CRANE 2S à l'aide de deux vis m4 captives, et comporte plusieurs trous filetés 1/4 pouces-20 et des filetages ARRI 3/8 pouces-16. Chaque côté de la pince intègre un rail OTAN qui permet de libérer rapidement les accessoires pour mettre en place une double poignée. L'intérieur du collier comporte des coussinets en caoutchouc pour éviter les rayures.



Conçu pour augmenter les possibilités d'accessoires, le collier se verrouille sur le col du CRANE 2S à l'aide de deux vis m4 captives, et comporte plusieurs trous filetés 1/4 pouces-20 et des filetages ARRI 3/8 pouces-16. Chaque côté de la pince intègre un rail OTAN qui permet de libérer rapidement les accessoires pour mettre en place une double poignée. L'intérieur du collier comporte des coussinets en caoutchouc pour éviter les rayures. Plaque de montage latérale pour CRANE 2 S : Elle comporte quatre trous filetés de 1/4 pouces-20 et un trou de positionnement ARRI 3/8 pouces-16 pour des supports supplémentaires. La plaque se verrouille sur le côté du cardan par une vis 1/4 pouces-20 captive et intègre une rosette pour éviter la torsion.

Cette année, SmallRig a officiellement coopéré avec ZHIYUN pour développer l'ensemble de l'écosystème pour les cinéastes en ce qui concerne le tournage à la cardan, et nous allons continuer à collaborer avec d'autres marques dans le futur. N'hésitez pas à consulter les produits SmallRig sur les sites web :

