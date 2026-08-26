Small Cap Danmark A-S legte Quartalsergebnis vor

Small Cap Danmark A-S präsentierte in der am 24.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.17 DKK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Small Cap Danmark A-S ein EPS von -0.130 DKK in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Small Cap Danmark A-S mit einem Umsatz von insgesamt 3.7 Millionen DKK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.8 Millionen DKK erwirtschaftet worden waren, um 22.80 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch