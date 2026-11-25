Small Cap Danmark A-S präsentierte in der am 23.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.14 DKK gegenüber -0.130 DKK im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 83.57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.8 Millionen DKK. Im Vorjahreszeitraum waren 10.7 Millionen DKK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch