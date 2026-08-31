SMA Solar Aktie News: SMA Solar verliert am Montagvormittag

Die SMA Solar-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 56,80 EUR. In der Spitze büsste die SMA Solar-Aktie bis auf 56,60 EUR ein. Bei 57,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 910 SMA Solar-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 70,70 EUR erreichte der Titel am 18.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SMA Solar-Aktie 24,47 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.09.2025 bei 15,41 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 72,87 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,158 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2025. Am 13.08.2026 äusserte sich SMA Solar zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,14 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -1,38 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -3,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 345.69 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 357.15 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SMA Solar-Aktie in Höhe von 3,25 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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