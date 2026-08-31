SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
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31.08.2026 12:29:00
SMA Solar Aktie News: SMA Solar legt am Mittag zu
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von SMA Solar. Zuletzt stieg die SMA Solar-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 57,50 EUR.
Um 12:28 Uhr ging es für das SMA Solar-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 57,50 EUR. Den Tageshöchststand markierte die SMA Solar-Aktie bei 58,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 57,50 EUR. Der Tagesumsatz der SMA Solar-Aktie belief sich zuletzt auf 10'226 Aktien.
Am 18.05.2026 markierte das Papier bei 70,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SMA Solar-Aktie derzeit noch 22,96 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.09.2025 bei 15,41 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 73,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,158 EUR je SMA Solar-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SMA Solar am 13.08.2026. Es stand ein EPS von 2,14 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SMA Solar noch ein Gewinn pro Aktie von -1,38 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -3,21 Prozent zurück. Hier wurden 345.69 Mio. EUR gegenüber 357.15 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,25 EUR je SMA Solar-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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