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30.10.2026 09:29:00
SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Vormittag mit roter Tendenz
Die Aktie von SMA Solar gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der SMA Solar-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 4,4 Prozent auf 48,00 EUR.
Die SMA Solar-Aktie musste um 09:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 4,4 Prozent auf 48,00 EUR. Im Tief verlor die SMA Solar-Aktie bis auf 48,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 48,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SMA Solar-Aktien beläuft sich auf 7'319 Stück.
Am 18.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 70,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der SMA Solar-Aktie ist somit 47,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 25,04 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,158 EUR je SMA Solar-Aktie. Am 13.08.2026 legte SMA Solar die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es stand ein EPS von 2,14 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SMA Solar noch ein Gewinn pro Aktie von -1,38 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 345.69 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von -3,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 357.15 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,05 EUR je Aktie in den SMA Solar-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
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• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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