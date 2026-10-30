SMA Solar Aktie News: SMA Solar mit herben Abschlägen am Freitagnachmittag

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 5,5 Prozent auf 47,46 EUR. Der Kurs der SMA Solar-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 47,06 EUR nach. Bei 48,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 57'919 SMA Solar-Aktien.

Am 18.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 70,70 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 48,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 25,04 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die SMA Solar-Aktie mit einem Verlust von 47,24 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,158 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2025. Am 13.08.2026 äusserte sich SMA Solar zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,14 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -1,38 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -3,21 Prozent auf 345.69 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte SMA Solar 357.15 Mio. EUR umgesetzt.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SMA Solar-Aktie in Höhe von 3,05 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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