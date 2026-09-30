SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
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30.09.2026 09:29:00
SMA Solar Aktie News: SMA Solar verteuert sich am Mittwochvormittag
Die Aktie von SMA Solar gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 58,25 EUR zu.
Um 09:28 Uhr sprang die SMA Solar-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 58,25 EUR zu. In der Spitze gewann die SMA Solar-Aktie bis auf 58,35 EUR. Bei 58,25 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1'315 SMA Solar-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 70,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.05.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der SMA Solar-Aktie ist somit 21,37 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 01.10.2025 Kursverluste bis auf 20,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die SMA Solar-Aktie mit einem Verlust von 64,64 Prozent wieder erreichen.
Experten gehen davon aus, dass SMA Solar-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,158 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SMA Solar 0,000 EUR aus. SMA Solar liess sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,14 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SMA Solar ein EPS von -1,38 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SMA Solar in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -3,21 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 345.69 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 357.15 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SMA Solar-Aktie in Höhe von 3,25 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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Im Fokus stehen:
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