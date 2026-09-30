SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Mittwochnachmittag freundlich

Um 16:28 Uhr stieg die SMA Solar-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,5 Prozent auf 59,80 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die SMA Solar-Aktie bei 60,15 EUR. Mit einem Wert von 58,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 28'284 SMA Solar-Aktien.

Am 18.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 70,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der SMA Solar-Aktie ist somit 18,23 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 01.10.2025 auf bis zu 20,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 65,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SMA Solar-Aktie.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,158 EUR je SMA Solar-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte SMA Solar am 13.08.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,14 EUR, nach -1,38 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 345.69 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von -3,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 357.15 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Von Analysten wird erwartet, dass SMA Solar im Jahr 2026 3,25 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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