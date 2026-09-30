SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
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30.09.2026 16:29:00
SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Mittwochnachmittag freundlich
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von SMA Solar. Das Papier von SMA Solar legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,5 Prozent auf 59,80 EUR.
Um 16:28 Uhr stieg die SMA Solar-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,5 Prozent auf 59,80 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die SMA Solar-Aktie bei 60,15 EUR. Mit einem Wert von 58,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 28'284 SMA Solar-Aktien.
Am 18.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 70,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der SMA Solar-Aktie ist somit 18,23 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 01.10.2025 auf bis zu 20,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 65,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SMA Solar-Aktie.
Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,158 EUR je SMA Solar-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte SMA Solar am 13.08.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,14 EUR, nach -1,38 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 345.69 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von -3,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 357.15 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Von Analysten wird erwartet, dass SMA Solar im Jahr 2026 3,25 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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