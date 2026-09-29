SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
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29.09.2026 09:29:00
SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Vormittag stärker
Die Aktie von SMA Solar gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die SMA Solar-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 56,25 EUR.
Die SMA Solar-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 56,25 EUR. Bei 56,85 EUR markierte die SMA Solar-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 56,35 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SMA Solar-Aktien beläuft sich auf 1'290 Stück.
Am 18.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 70,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der SMA Solar-Aktie ist somit 25,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 01.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 20,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SMA Solar-Aktie 173,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,158 EUR. Im Vorjahr hatte SMA Solar 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 13.08.2026 hat SMA Solar die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,14 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -1,38 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 345.69 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von -3,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 357.15 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,25 EUR je Aktie in den SMA Solar-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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