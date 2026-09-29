SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
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29.09.2026 16:29:00
SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Dienstagnachmittag höher
Die Aktie von SMA Solar zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das SMA Solar-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,0 Prozent auf 57,55 EUR.
Die SMA Solar-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 3,0 Prozent auf 57,55 EUR. Bei 58,05 EUR markierte die SMA Solar-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 56,35 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 22'955 SMA Solar-Aktien umgesetzt.
Am 18.05.2026 markierte das Papier bei 70,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 22,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 20,60 EUR fiel das Papier am 01.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die SMA Solar-Aktie mit einem Verlust von 64,21 Prozent wieder erreichen.
Nachdem SMA Solar seine Aktionäre 2025 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,158 EUR je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SMA Solar am 13.08.2026 vor. Das EPS belief sich auf 2,14 EUR gegenüber -1,38 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -3,21 Prozent auf 345.69 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte SMA Solar 357.15 Mio. EUR umgesetzt.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,25 EUR je SMA Solar-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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