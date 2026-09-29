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SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9

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29.09.2026 12:29:00

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Mittag im Plus

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Mittag im Plus

Die Aktie von SMA Solar gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die SMA Solar-Papiere zuletzt 1,8 Prozent.

SMA Solar
53.00 CHF 4.23%
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Die SMA Solar-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 56,85 EUR. Bei 57,10 EUR erreichte die SMA Solar-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 56,35 EUR. Zuletzt wechselten 8'559 SMA Solar-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 70,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.05.2026 erreicht. Gewinne von 24,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.10.2025 (20,60 EUR). Der aktuelle Kurs der SMA Solar-Aktie ist somit 63,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für SMA Solar-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,158 EUR ausgeschüttet werden. Am 13.08.2026 äusserte sich SMA Solar zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,14 EUR. Im Vorjahresviertel hatte SMA Solar -1,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 345.69 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -3,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 357.15 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Experten gehen davon aus, dass SMA Solar im Jahr 2026 3,25 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: SMA Solar Technology AG
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