SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Vormittag im Minusbereich

Die SMA Solar-Aktie musste um 09:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 49,54 EUR. Die grössten Abgaben verzeichnete die SMA Solar-Aktie bis auf 49,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 50,40 EUR. Von der SMA Solar-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9'017 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 18.05.2026 auf bis zu 70,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der SMA Solar-Aktie liegt somit 29,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 25,04 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 49,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,158 EUR je SMA Solar-Aktie. Am 13.08.2026 äusserte sich SMA Solar zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,14 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -1,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat SMA Solar mit einem Umsatz von insgesamt 345.69 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 357.15 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um -3,21 Prozent verringert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,05 EUR je SMA Solar-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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