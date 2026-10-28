|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
28.10.2026 09:29:00
SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Vormittag im Minusbereich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von SMA Solar. Die Aktionäre schickten das Papier von SMA Solar nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 49,54 EUR.
Die SMA Solar-Aktie musste um 09:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 49,54 EUR. Die grössten Abgaben verzeichnete die SMA Solar-Aktie bis auf 49,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 50,40 EUR. Von der SMA Solar-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9'017 Stück gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 18.05.2026 auf bis zu 70,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der SMA Solar-Aktie liegt somit 29,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 25,04 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 49,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,158 EUR je SMA Solar-Aktie. Am 13.08.2026 äusserte sich SMA Solar zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,14 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -1,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat SMA Solar mit einem Umsatz von insgesamt 345.69 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 357.15 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um -3,21 Prozent verringert.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,05 EUR je SMA Solar-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur SMA Solar-Aktie
TecDAX-Titel SMA Solar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SMA Solar von vor einem Jahr abgeworfen
TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel hätte eine Investition in SMA Solar von vor 10 Jahren abgeworfen
TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SMA Solar-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu SMA Solar AG
|
28.10.26
|SMA Solar Aktie News: SMA Solar tendiert am Nachmittag südwärts (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX verbucht am Nachmittag Gewinne (finanzen.ch)
|
28.10.26
|SMA Solar Aktie News: SMA Solar zieht am Mittag an (finanzen.ch)
|
28.10.26
|SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Vormittag im Minusbereich (finanzen.ch)
|
26.10.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Start mit Abgaben (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Handel in Frankfurt: SDAX steigt zum Start des Montagshandels (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu SMA Solar AG
|22.10.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|18.08.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|18.08.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|SMA Solar Verkaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|18.08.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.05.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|14.05.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor EZB-Zinsentscheid: SMI und DAX fester erwartet -- Asiens Börsen freundlich - Nikkei stark
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden am Donnerstag mit Gewinnen erwartet. An den Börsen in Fernost geht es am Donnerstag uneinheitlich zu.