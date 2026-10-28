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28.10.2026 16:29:00
SMA Solar Aktie News: SMA Solar tendiert am Nachmittag südwärts
Die Aktie von SMA Solar gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SMA Solar-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 49,24 EUR abwärts.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 49,24 EUR. Im Tief verlor die SMA Solar-Aktie bis auf 48,94 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 50,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 59'616 SMA Solar-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.05.2026 bei 70,70 EUR. Derzeit notiert die SMA Solar-Aktie damit 30,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.11.2025 bei 25,04 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die SMA Solar-Aktie mit einem Verlust von 49,15 Prozent wieder erreichen.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,158 EUR. Am 13.08.2026 lud SMA Solar zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf 2,14 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -1,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -3,21 Prozent auf 345.69 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte SMA Solar 357.15 Mio. EUR umgesetzt.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,05 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
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