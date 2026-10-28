SMA Solar Aktie News: SMA Solar zieht am Mittag an

Die SMA Solar-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 49,90 EUR. Bei 50,40 EUR markierte die SMA Solar-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 50,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 20'346 SMA Solar-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.05.2026 markierte das Papier bei 70,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 41,68 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 25,04 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die SMA Solar-Aktie mit einem Verlust von 49,82 Prozent wieder erreichen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,158 EUR. Am 13.08.2026 hat SMA Solar in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS lag bei 2,14 EUR. Im letzten Jahr hatte SMA Solar einen Gewinn von -1,38 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -3,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 345.69 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 357.15 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

In der SMA Solar-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,05 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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