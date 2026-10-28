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28.10.2026 12:29:00
SMA Solar Aktie News: SMA Solar zieht am Mittag an
Die Aktie von SMA Solar zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von SMA Solar konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 49,90 EUR.
Die SMA Solar-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 49,90 EUR. Bei 50,40 EUR markierte die SMA Solar-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 50,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 20'346 SMA Solar-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 18.05.2026 markierte das Papier bei 70,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 41,68 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 25,04 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die SMA Solar-Aktie mit einem Verlust von 49,82 Prozent wieder erreichen.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,158 EUR. Am 13.08.2026 hat SMA Solar in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS lag bei 2,14 EUR. Im letzten Jahr hatte SMA Solar einen Gewinn von -1,38 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -3,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 345.69 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 357.15 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
In der SMA Solar-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,05 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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