SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
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28.09.2026 09:29:00
SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Montagvormittag billiger
Die Aktie von SMA Solar gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die SMA Solar-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,0 Prozent auf 55,30 EUR nach.
Das Papier von SMA Solar gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 2,0 Prozent auf 55,30 EUR abwärts. Die grössten Abgaben verzeichnete die SMA Solar-Aktie bis auf 55,10 EUR. Bei 56,15 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 8'538 SMA Solar-Aktien.
Am 18.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 70,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SMA Solar-Aktie mit einem Kursplus von 27,85 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.09.2025 bei 20,44 EUR. Der derzeitige Kurs der SMA Solar-Aktie liegt somit 170,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 EUR an SMA Solar-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,158 EUR aus. Am 13.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 2,14 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SMA Solar -1,38 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -3,21 Prozent auf 345.69 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 357.15 Mio. EUR gelegen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,25 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Im Fokus stehen:
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