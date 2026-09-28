SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Mittag leichter

Um 12:28 Uhr rutschte die SMA Solar-Aktie in der XETRA-Sitzung um 4,4 Prozent auf 53,95 EUR ab. Der Kurs der SMA Solar-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 53,75 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 56,15 EUR. Bisher wurden via XETRA 70'913 SMA Solar-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 70,70 EUR markierte der Titel am 18.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SMA Solar-Aktie derzeit noch 31,05 Prozent Luft nach oben. Am 27.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,44 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 62,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,158 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SMA Solar am 13.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 2,14 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -1,38 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 345.69 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -3,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 357.15 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

In der SMA Solar-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,25 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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