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SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9

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28.08.2026 09:29:00

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Vormittag ohne grosse Veränderung

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Vormittag ohne grosse Veränderung

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von SMA Solar. Mit einem Wert von 55,95 EUR bewegte sich die SMA Solar-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

SMA Solar
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Die SMA Solar-Aktie bewegte sich um 09:28 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 55,95 EUR. Die SMA Solar-Aktie legte bis auf 56,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die höchsten Verluste verbuchte die SMA Solar-Aktie bis auf 55,95 EUR. Bei 56,05 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'541 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 70,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.05.2026 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,36 Prozent hinzugewinnen. Bei 15,41 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 72,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,158 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2025. SMA Solar gewährte am 13.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,14 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SMA Solar noch ein Gewinn pro Aktie von -1,38 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -3,21 Prozent auf 345.69 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte SMA Solar 357.15 Mio. EUR umgesetzt.

Von Analysten wird erwartet, dass SMA Solar im Jahr 2026 3,25 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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