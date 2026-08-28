SMA Solar Aktie News: SMA Solar präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Die SMA Solar-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 56,50 EUR. Die SMA Solar-Aktie zog in der Spitze bis auf 57,95 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 56,05 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 37'645 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

Am 18.05.2026 markierte das Papier bei 70,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 15,41 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 72,73 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass SMA Solar-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,158 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SMA Solar 0,000 EUR aus. SMA Solar veröffentlichte am 13.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 2,14 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SMA Solar noch ein Gewinn pro Aktie von -1,38 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 345.69 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von -3,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SMA Solar 357.15 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,25 EUR je SMA Solar-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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