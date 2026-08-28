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SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9

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28.08.2026 12:29:00

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Freitagmittag mit Aufschlag

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Freitagmittag mit Aufschlag

Die Aktie von SMA Solar gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die SMA Solar-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 57,45 EUR.

SMA Solar
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Die SMA Solar-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 2,6 Prozent auf 57,45 EUR. In der Spitze gewann die SMA Solar-Aktie bis auf 57,65 EUR. Bei 56,05 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten SMA Solar-Aktien beläuft sich auf 12'625 Stück.

Am 18.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 70,70 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,06 Prozent könnte die SMA Solar-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 15,41 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 73,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SMA Solar-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an SMA Solar-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,158 EUR. SMA Solar liess sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,14 EUR. Im Vorjahresviertel hatte SMA Solar -1,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 345.69 Mio. EUR, gegenüber 357.15 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -3,21 Prozent präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SMA Solar einen Gewinn von 3,25 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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