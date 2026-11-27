Die Aktionäre schickten das Papier von SMA Solar nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 7,0 Prozent auf 47,26 EUR. Bei 48,22 EUR markierte die SMA Solar-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 47,62 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 53'639 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (70,70 EUR) erklomm das Papier am 18.05.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 49,60 Prozent über dem aktuellen Kurs der SMA Solar-Aktie. Am 04.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 28,28 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,16 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass SMA Solar-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,158 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SMA Solar 0,000 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SMA Solar am 12.11.2026. Das EPS wurde auf 0,75 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -2,94 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,38 Prozent auf 474.09 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 449.88 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,18 EUR je SMA Solar-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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