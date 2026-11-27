Um 12:28 Uhr sprang die SMA Solar-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 5,8 Prozent auf 46,74 EUR zu. In der Spitze legte die SMA Solar-Aktie bis auf 48,22 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 47,62 EUR. Der Tagesumsatz der SMA Solar-Aktie belief sich zuletzt auf 39'101 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.05.2026 bei 70,70 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SMA Solar-Aktie mit einem Kursplus von 51,26 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.03.2026 bei 28,28 EUR. Mit Abgaben von 39,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass SMA Solar-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,158 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SMA Solar 0,000 EUR aus. SMA Solar liess sich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,75 EUR. Im Vorjahresviertel waren -2,94 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 474.09 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SMA Solar 449.88 Mio. EUR umgesetzt.

Experten gehen davon aus, dass SMA Solar im Jahr 2026 3,18 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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