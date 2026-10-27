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SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9

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27.10.2026 09:29:00

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Dienstagvormittag nahezu unverändert

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Dienstagvormittag nahezu unverändert

Die Aktie von SMA Solar zeigt sich am Dienstagvormittag ohne grosse Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der SMA Solar-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 48,54 EUR.

SMA Solar
45.17 CHF 0.16%
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Die SMA Solar-Aktie wies um 09:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 48,54 EUR. Die SMA Solar-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 48,86 EUR. Zwischenzeitlich weitete die SMA Solar-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 48,40 EUR aus. Bei 48,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1'724 SMA Solar-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.05.2026 bei 70,70 EUR. Mit einem Zuwachs von 45,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 22,58 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SMA Solar-Aktie derzeit noch 53,48 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,158 EUR. Im Vorjahr hatte SMA Solar 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 13.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 2,14 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SMA Solar noch ein Gewinn pro Aktie von -1,38 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 345.69 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -3,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 357.15 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Experten taxieren den SMA Solar-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,05 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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22.10.26 SMA Solar Buy Deutsche Bank AG
13.10.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
18.08.26 SMA Solar Halten DZ BANK
18.08.26 SMA Solar Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.08.26 SMA Solar Buy Deutsche Bank AG
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