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27.10.2026 16:29:00
SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Dienstagnachmittag in Grün
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von SMA Solar. Das Papier von SMA Solar legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 49,40 EUR.
Das Papier von SMA Solar legte um 16:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 49,40 EUR. Bei 49,46 EUR erreichte die SMA Solar-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 48,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 19'483 SMA Solar-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 70,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.05.2026). 43,12 Prozent Plus fehlen der SMA Solar-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 22,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der SMA Solar-Aktie ist somit 54,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,158 EUR je SMA Solar-Aktie. SMA Solar gewährte am 13.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. SMA Solar hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,14 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,38 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -3,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 357.15 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 345.69 Mio. EUR.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass SMA Solar einen Gewinn von 3,05 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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