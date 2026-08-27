SMA Solar Aktie News: SMA Solar schiebt sich am Donnerstagvormittag vor

Die SMA Solar-Aktie konnte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,0 Prozent auf 56,35 EUR. Die SMA Solar-Aktie zog in der Spitze bis auf 56,35 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 55,95 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5'689 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

Bei 70,70 EUR erreichte der Titel am 18.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SMA Solar-Aktie derzeit noch 25,47 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,41 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die SMA Solar-Aktie mit einem Verlust von 72,65 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,158 EUR. Im Vorjahr hatte SMA Solar 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 13.08.2026 hat SMA Solar in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,14 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -1,38 EUR je Aktie vermeldet. SMA Solar hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 345.69 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -3,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 357.15 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Experten gehen davon aus, dass SMA Solar im Jahr 2026 3,25 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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