SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
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27.08.2026 16:29:00
SMA Solar Aktie News: SMA Solar zeigt sich am Nachmittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von SMA Solar. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,9 Prozent auf 56,30 EUR zu.
Die SMA Solar-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 2,9 Prozent im Plus bei 56,30 EUR. Die SMA Solar-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 57,25 EUR. Mit einem Wert von 55,95 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 35'995 SMA Solar-Aktien den Besitzer.
Am 18.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 70,70 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,58 Prozent über dem aktuellen Kurs der SMA Solar-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,41 EUR. Dieser Wert wurde am 03.09.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 72,63 Prozent würde die SMA Solar-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenausschüttung für SMA Solar-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,158 EUR belaufen. SMA Solar liess sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,14 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SMA Solar -1,38 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 345.69 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von -3,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 357.15 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,25 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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