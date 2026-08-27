SMA Solar Aktie News: SMA Solar legt am Mittag zu

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von SMA Solar zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,4 Prozent auf 56,00 EUR. Die SMA Solar-Aktie zog in der Spitze bis auf 56,75 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 55,95 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 22'220 SMA Solar-Aktien.

Am 18.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 70,70 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,25 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,41 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 72,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 EUR an SMA Solar-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,158 EUR aus. Am 13.08.2026 hat SMA Solar in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 2,14 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SMA Solar -1,38 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 345.69 Mio. EUR – eine Minderung von -3,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 357.15 Mio. EUR eingefahren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,25 EUR je Aktie in den SMA Solar-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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