Um 16:28 Uhr sprang die SMA Solar-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,5 Prozent auf 44,08 EUR zu. Der Kurs der SMA Solar-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 44,70 EUR zu. Bei 44,18 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 33'032 SMA Solar-Aktien.

Bei 70,70 EUR markierte der Titel am 18.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die SMA Solar-Aktie damit 37,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.03.2026 (28,28 EUR). Abschläge von 35,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an SMA Solar-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,158 EUR. SMA Solar veröffentlichte am 12.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,75 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SMA Solar -2,94 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat SMA Solar im vergangenen Quartal 474.09 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SMA Solar 449.88 Mio. EUR umsetzen können.

Experten gehen davon aus, dass SMA Solar im Jahr 2026 3,18 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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