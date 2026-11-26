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26.11.2026 12:29:00
SMA Solar Aktie News: SMA Solar steigt am Mittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von SMA Solar. Zuletzt ging es für das SMA Solar-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,8 Prozent auf 44,22 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von SMA Solar nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 4,8 Prozent auf 44,22 EUR. Die SMA Solar-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 44,58 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 44,18 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 17'613 SMA Solar-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (70,70 EUR) erklomm das Papier am 18.05.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 59,88 Prozent könnte die SMA Solar-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 28,28 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die SMA Solar-Aktie mit einem Verlust von 36,05 Prozent wieder erreichen.
Experten gehen davon aus, dass SMA Solar-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,158 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SMA Solar 0,000 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte SMA Solar am 12.11.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,75 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -2,94 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,38 Prozent auf 474.09 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 449.88 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Experten gehen davon aus, dass SMA Solar im Jahr 2026 3,18 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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