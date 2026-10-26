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SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9

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26.10.2026 09:29:00

SMA Solar Aktie News: SMA Solar präsentiert sich am Montagvormittag stärker

SMA Solar Aktie News: SMA Solar präsentiert sich am Montagvormittag stärker

Die Aktie von SMA Solar gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die SMA Solar-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,7 Prozent auf 49,26 EUR zu.

SMA Solar
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Die SMA Solar-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 3,7 Prozent auf 49,26 EUR. Die SMA Solar-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 49,36 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 48,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SMA Solar-Aktien beläuft sich auf 21'185 Stück.

Am 18.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 70,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 43,52 Prozent über dem aktuellen Kurs der SMA Solar-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.10.2025 bei 22,04 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SMA Solar-Aktie derzeit noch 55,26 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,158 EUR. Im Vorjahr hatte SMA Solar 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. SMA Solar gewährte am 13.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,14 EUR gegenüber -1,38 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat SMA Solar im vergangenen Quartal 345.69 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -3,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SMA Solar 357.15 Mio. EUR umsetzen können.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem SMA Solar-Gewinn in Höhe von 3,05 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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18.08.26 SMA Solar Halten DZ BANK
18.08.26 SMA Solar Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.08.26 SMA Solar Buy Deutsche Bank AG
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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