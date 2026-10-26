|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
26.10.2026 09:29:00
SMA Solar Aktie News: SMA Solar präsentiert sich am Montagvormittag stärker
Die Aktie von SMA Solar gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die SMA Solar-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,7 Prozent auf 49,26 EUR zu.
Die SMA Solar-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 3,7 Prozent auf 49,26 EUR. Die SMA Solar-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 49,36 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 48,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SMA Solar-Aktien beläuft sich auf 21'185 Stück.
Am 18.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 70,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 43,52 Prozent über dem aktuellen Kurs der SMA Solar-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.10.2025 bei 22,04 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SMA Solar-Aktie derzeit noch 55,26 Prozent Luft nach unten.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,158 EUR. Im Vorjahr hatte SMA Solar 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. SMA Solar gewährte am 13.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,14 EUR gegenüber -1,38 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat SMA Solar im vergangenen Quartal 345.69 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -3,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SMA Solar 357.15 Mio. EUR umsetzen können.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem SMA Solar-Gewinn in Höhe von 3,05 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur SMA Solar-Aktie
TecDAX-Titel SMA Solar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SMA Solar von vor einem Jahr abgeworfen
TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel hätte eine Investition in SMA Solar von vor 10 Jahren abgeworfen
TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SMA Solar-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu SMA Solar AG
|
09:29
|SMA Solar Aktie News: SMA Solar präsentiert sich am Montagvormittag stärker (finanzen.ch)
|
09:28
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Start mit Abgaben (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Frankfurt: SDAX steigt zum Start des Montagshandels (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
23.10.26
|SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Nachmittag im Bärenmodus (finanzen.ch)
|
23.10.26
|XETRA-Handel So entwickelt sich der TecDAX am Freitagnachmittag (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Börse Frankfurt: Das macht der SDAX aktuell (finanzen.ch)
Analysen zu SMA Solar AG
|22.10.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|18.08.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|18.08.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|SMA Solar Verkaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|18.08.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.05.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|14.05.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: SMI etwas fester -- DAX mit Stabilisierungstendenzen -- Asiens Börsen uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt starten mit kleinen Gewinnen in den Montagshandel. An den Börsen in Fernost geht es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.