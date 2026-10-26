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26.10.2026 12:29:00
SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Mittag mit Aufschlag
Die Aktie von SMA Solar gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von SMA Solar konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 48,46 EUR.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von SMA Solar zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 48,46 EUR. Bei 49,36 EUR markierte die SMA Solar-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 48,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 47'017 SMA Solar-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 18.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 70,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der SMA Solar-Aktie ist somit 45,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 25.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,04 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 54,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,158 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SMA Solar am 13.08.2026. In Sachen EPS wurden 2,14 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SMA Solar -1,38 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat SMA Solar 345.69 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -3,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 357.15 Mio. EUR umgesetzt worden.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,05 EUR je Aktie in den SMA Solar-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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