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SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9

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26.08.2026 09:29:00

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Mittwochvormittag mit roter Tendenz

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Mittwochvormittag mit roter Tendenz

Die Aktie von SMA Solar gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SMA Solar-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,9 Prozent auf 54,60 EUR nach.

SMA Solar
51.24 CHF -1.12%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr fiel die SMA Solar-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 54,60 EUR ab. Im Tief verlor die SMA Solar-Aktie bis auf 54,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 55,15 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'784 SMA Solar-Aktien.

Bei 70,70 EUR erreichte der Titel am 18.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,49 Prozent hinzugewinnen. Am 03.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,41 EUR. Der aktuelle Kurs der SMA Solar-Aktie ist somit 71,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

SMA Solar-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,158 EUR aus. SMA Solar liess sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,14 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -1,38 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -3,21 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 345.69 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 357.15 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,25 EUR je SMA Solar-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Short 15’477.42 13.97 SIBJOU
Short 16’061.65 8.94 S5B0BU
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Long 13’995.24 19.76 SPBMIU
Long 13’681.71 13.97 SGBNXU
Long 13’076.90 8.83 S5BOUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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