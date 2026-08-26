SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Nachmittag mit Verlusten

Die SMA Solar-Aktie gab im XETRA-Handel um 16:28 Uhr um 3,0 Prozent auf 54,00 EUR nach. Die SMA Solar-Aktie sank bis auf 53,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 55,15 EUR. Von der SMA Solar-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 38'341 Stück gehandelt.

Am 18.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 70,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die SMA Solar-Aktie damit 23,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.09.2025 (15,41 EUR). Abschläge von 71,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,158 EUR. Im Vorjahr erhielten SMA Solar-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Am 13.08.2026 äusserte sich SMA Solar zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,14 EUR gegenüber -1,38 EUR im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat SMA Solar 345.69 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -3,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 357.15 Mio. EUR umgesetzt worden.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass SMA Solar ein EPS in Höhe von 3,25 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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