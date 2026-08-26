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SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9

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26.08.2026 12:29:00

SMA Solar Aktie News: SMA Solar fällt am Mittag

SMA Solar Aktie News: SMA Solar fällt am Mittag

Die Aktie von SMA Solar gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von SMA Solar nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 54,45 EUR.

SMA Solar
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Um 12:28 Uhr rutschte die SMA Solar-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,2 Prozent auf 54,45 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte SMA Solar-Aktie bei 54,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 55,15 EUR. Zuletzt wechselten 15'592 SMA Solar-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (70,70 EUR) erklomm das Papier am 18.05.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SMA Solar-Aktie 29,84 Prozent zulegen. Bei 15,41 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die SMA Solar-Aktie mit einem Verlust von 71,70 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,158 EUR. Im Vorjahr erhielten SMA Solar-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte SMA Solar am 13.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,14 EUR. Im Vorjahresviertel hatte SMA Solar -1,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -3,21 Prozent zurück. Hier wurden 345.69 Mio. EUR gegenüber 357.15 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Experten gehen davon aus, dass SMA Solar im Jahr 2026 3,25 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: SMA Solar Technology AG
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