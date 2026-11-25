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25.11.2026 09:29:00
SMA Solar Aktie News: SMA Solar verliert am Mittwochvormittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von SMA Solar. Die SMA Solar-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,0 Prozent auf 42,18 EUR ab.
Die SMA Solar-Aktie notierte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 42,18 EUR. Die Abwärtsbewegung der SMA Solar-Aktie ging bis auf 41,74 EUR. Bei 42,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 14'963 SMA Solar-Aktien gekauft oder verkauft.
Mit einem Kursgewinn bis auf 70,70 EUR erreichte der Titel am 18.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 67,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.03.2026 bei 28,28 EUR. Der derzeitige Kurs der SMA Solar-Aktie liegt somit 49,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,198 EUR je SMA Solar-Aktie. SMA Solar liess sich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,75 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SMA Solar -2,94 EUR je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 474.09 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 449.88 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass SMA Solar einen Gewinn von 3,14 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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