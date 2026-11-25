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25.11.2026 16:29:00
SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Nachmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von SMA Solar gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von SMA Solar gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 42,50 EUR abwärts.
Die SMA Solar-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 42,50 EUR abwärts. In der Spitze büsste die SMA Solar-Aktie bis auf 41,40 EUR ein. Bei 42,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 41'892 SMA Solar-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.05.2026 bei 70,70 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 66,35 Prozent könnte die SMA Solar-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.03.2026 bei 28,28 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,46 Prozent.
Im Jahr 2025 erhielten SMA Solar-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,198 EUR. Am 12.11.2026 legte SMA Solar die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,75 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -2,94 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 474.09 Mio. EUR – ein Plus von 5,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SMA Solar 449.88 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.
Experten taxieren den SMA Solar-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,14 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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