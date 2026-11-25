Die SMA Solar-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:28 Uhr um 2,8 Prozent auf 41,82 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die SMA Solar-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 41,64 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 42,40 EUR. Zuletzt wechselten 24'364 SMA Solar-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 70,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.05.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SMA Solar-Aktie somit 40,85 Prozent niedriger. Bei 28,28 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 32,38 Prozent würde die SMA Solar-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,198 EUR. Im Vorjahr erhielten SMA Solar-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte SMA Solar am 12.11.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,75 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SMA Solar -2,94 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 474.09 Mio. EUR gegenüber 449.88 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem SMA Solar-Gewinn in Höhe von 3,14 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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