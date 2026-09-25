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SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9

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25.09.2026 09:29:00

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Vormittag mit Aufschlag

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Vormittag mit Aufschlag

Die Aktie von SMA Solar gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die SMA Solar-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 57,35 EUR nach oben.

SMA Solar
54.24 CHF 2.23%
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Um 09:28 Uhr ging es für das SMA Solar-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,7 Prozent auf 57,35 EUR. Bei 57,85 EUR markierte die SMA Solar-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 57,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 2'683 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

Am 18.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 70,70 EUR. 23,28 Prozent Plus fehlen der SMA Solar-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.09.2025 Kursverluste bis auf 20,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die SMA Solar-Aktie mit einem Verlust von 64,36 Prozent wieder erreichen.

Für SMA Solar-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,158 EUR ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SMA Solar am 13.08.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,14 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -1,38 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat SMA Solar 345.69 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -3,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 357.15 Mio. EUR umgesetzt worden.

Den erwarteten Gewinn je SMA Solar-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,25 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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