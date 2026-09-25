SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
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25.09.2026 16:29:00
SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Freitagnachmittag mit Kursplus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von SMA Solar. Die SMA Solar-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,8 Prozent auf 58,00 EUR.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von SMA Solar zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,8 Prozent auf 58,00 EUR. Die SMA Solar-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 58,10 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 57,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 30'503 SMA Solar-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei einem Wert von 70,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.05.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SMA Solar-Aktie somit 17,96 Prozent niedriger. Am 27.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,44 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 64,76 Prozent könnte die SMA Solar-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten gehen davon aus, dass SMA Solar-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,158 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SMA Solar 0,000 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SMA Solar am 13.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,14 EUR gegenüber -1,38 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 345.69 Mio. EUR – eine Minderung von -3,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 357.15 Mio. EUR eingefahren.
Von Analysten wird erwartet, dass SMA Solar im Jahr 2026 3,25 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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