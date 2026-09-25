SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Freitagmittag mit positiven Vorzeichen

Um 12:28 Uhr ging es für das SMA Solar-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,8 Prozent auf 58,00 EUR. Kurzfristig markierte die SMA Solar-Aktie bei 58,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 57,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 8'200 SMA Solar-Aktien.

Bei einem Wert von 70,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.05.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SMA Solar-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,44 EUR. Dieser Wert wurde am 27.09.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 64,76 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,158 EUR. Im Vorjahr erhielten SMA Solar-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Am 13.08.2026 hat SMA Solar in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,14 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -1,38 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 345.69 Mio. EUR, gegenüber 357.15 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -3,21 Prozent präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,25 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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