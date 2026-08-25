SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
25.08.2026 09:29:00
SMA Solar Aktie News: SMA Solar zeigt sich am Dienstagvormittag fester
Die Aktie von SMA Solar gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die SMA Solar-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 55,40 EUR.
Im XETRA-Handel gewannen die SMA Solar-Papiere um 09:28 Uhr 1,2 Prozent. Die SMA Solar-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 55,50 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 55,00 EUR. Zuletzt wechselten 728 SMA Solar-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.05.2026 bei 70,70 EUR. Mit einem Zuwachs von 27,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,41 EUR am 03.09.2025. Derzeit notiert die SMA Solar-Aktie damit 259,51 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten gehen davon aus, dass SMA Solar-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,158 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SMA Solar 0,000 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte SMA Solar am 13.08.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,14 EUR, nach -1,38 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 345.69 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von -3,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 357.15 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.
Von Analysten wird erwartet, dass SMA Solar im Jahr 2026 3,25 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur SMA Solar-Aktie
TecDAX-Wert SMA Solar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SMA Solar von vor 10 Jahren eingefahren
TecDAX-Titel SMA Solar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SMA Solar von vor 5 Jahren eingefahren
TecDAX-Wert SMA Solar-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SMA Solar von vor 3 Jahren angefallen
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu SMA Solar AG
|
09:29
|SMA Solar Aktie News: SMA Solar zeigt sich am Dienstagvormittag fester (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX beendet den Montagshandel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Montagshandel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
24.08.26
|SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
24.08.26
|TecDAX aktuell: TecDAX liegt am Montagnachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX schwächelt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
24.08.26
|SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Montagmittag billiger (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX verliert zum Start des Montagshandels (finanzen.ch)
Analysen zu SMA Solar AG
|18.08.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|18.08.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|18.08.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|02.09.25
|SMA Solar Verkaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|18.08.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.05.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|14.05.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas fester -- DAX in Grün -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus
Der heimische Handel zeigt sich freundlich. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich im Plus. Die asiatischen Börsen bewegen sich in unterschiedliche Richtungen.