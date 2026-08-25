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SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9

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25.08.2026 09:29:00

SMA Solar Aktie News: SMA Solar zeigt sich am Dienstagvormittag fester

SMA Solar Aktie News: SMA Solar zeigt sich am Dienstagvormittag fester

Die Aktie von SMA Solar gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die SMA Solar-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 55,40 EUR.

SMA Solar
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Im XETRA-Handel gewannen die SMA Solar-Papiere um 09:28 Uhr 1,2 Prozent. Die SMA Solar-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 55,50 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 55,00 EUR. Zuletzt wechselten 728 SMA Solar-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.05.2026 bei 70,70 EUR. Mit einem Zuwachs von 27,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,41 EUR am 03.09.2025. Derzeit notiert die SMA Solar-Aktie damit 259,51 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass SMA Solar-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,158 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SMA Solar 0,000 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte SMA Solar am 13.08.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,14 EUR, nach -1,38 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 345.69 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von -3,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 357.15 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Von Analysten wird erwartet, dass SMA Solar im Jahr 2026 3,25 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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