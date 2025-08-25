SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Montagmittag mit Verlusten

Um 12:28 Uhr rutschte die SMA Solar-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 23,20 EUR ab. Die SMA Solar-Aktie gab in der Spitze bis auf 23,14 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,62 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SMA Solar-Aktien beläuft sich auf 28'984 Stück.

Am 04.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,88 EUR. Mit einem Zuwachs von 7,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 14.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,94 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die SMA Solar-Aktie mit einem Verlust von 52,84 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten SMA Solar-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SMA Solar am 07.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -10,16 Prozent auf 357.15 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 397.55 Mio. EUR gelegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,108 EUR je SMA Solar-Aktie.

