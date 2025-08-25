Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’246 -0.2%  SPI 17’018 -0.1%  Dow 45’632 1.9%  DAX 24’298 -0.3%  Euro 0.9382 -0.1%  EStoxx50 5’465 -0.4%  Gold 3’367 -0.1%  Bitcoin 89’374 -1.8%  Dollar 0.8027 0.1%  Öl 68.1 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Lucid-Aktie unter Druck: Neuer SUV und Reverse-Split als Hoffnung für Anleger
Aktien von UniCredit und Commerzbank freundlich: UniCredit verstärkt Einfluss bei Commerzbank mit 26-Prozent-Anteil
Warteck Invest-Aktie in Grün: Dank Neubewertungseffekten mit mehr als verdoppeltem Gewinn
Swiss Prime Site-Aktie stabil: SPSS Investment Fund Commercial soll die Börse gehen
Stadler-Aktie leicht im Plus: Auftrag aus Stockholm erhalten
Suche...
200.- Saxo-Deal
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

25.08.2025 12:29:00

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Montagmittag mit Verlusten

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Montagmittag mit Verlusten

Die Aktie von SMA Solar gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SMA Solar-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 23,20 EUR ab.

SMA Solar
18.47 CHF 1.15%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr rutschte die SMA Solar-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 23,20 EUR ab. Die SMA Solar-Aktie gab in der Spitze bis auf 23,14 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,62 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SMA Solar-Aktien beläuft sich auf 28'984 Stück.

Am 04.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,88 EUR. Mit einem Zuwachs von 7,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 14.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,94 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die SMA Solar-Aktie mit einem Verlust von 52,84 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten SMA Solar-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SMA Solar am 07.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -10,16 Prozent auf 357.15 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 397.55 Mio. EUR gelegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,108 EUR je SMA Solar-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur SMA Solar-Aktie

TecDAX-Titel SMA Solar-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SMA Solar von vor 10 Jahren angefallen

TecDAX-Wert SMA Solar-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SMA Solar von vor 5 Jahren angefallen

TecDAX-Titel SMA Solar-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SMA Solar von vor 3 Jahren verloren


Bildquelle: SMA Solar Technology AG

Nachrichten zu SMA Solar AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten