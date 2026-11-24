Um 09:28 Uhr rutschte die SMA Solar-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 43,94 EUR ab. In der Spitze fiel die SMA Solar-Aktie bis auf 43,82 EUR. Bei 44,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 8'898 SMA Solar-Aktien den Besitzer.

Am 18.05.2026 markierte das Papier bei 70,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der SMA Solar-Aktie liegt somit 37,85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 04.03.2026 auf bis zu 28,28 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 35,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten SMA Solar-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,158 EUR aus. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte SMA Solar am 12.11.2026. SMA Solar hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,75 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,94 EUR je Aktie gewesen. SMA Solar hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 474.09 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 449.88 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,16 EUR je SMA Solar-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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