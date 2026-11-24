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24.11.2026 16:29:00
SMA Solar Aktie News: SMA Solar büsst am Nachmittag ein
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von SMA Solar. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 43,86 EUR.
Die SMA Solar-Aktie gab im XETRA-Handel um 16:28 Uhr um 0,8 Prozent auf 43,86 EUR nach. Die SMA Solar-Aktie gab in der Spitze bis auf 43,64 EUR nach. Bei 44,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 31'953 SMA Solar-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 70,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.05.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 61,19 Prozent. Am 04.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 28,28 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SMA Solar-Aktie 55,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 EUR an SMA Solar-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,158 EUR aus. Am 12.11.2026 hat SMA Solar in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,75 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -2,94 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 474.09 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 449.88 Mio. EUR umgesetzt worden waren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,16 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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