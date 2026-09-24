SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
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24.09.2026 09:29:00
SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Donnerstagvormittag Verlust reich
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von SMA Solar. Die SMA Solar-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 57,45 EUR.
Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 57,45 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die SMA Solar-Aktie bis auf 57,30 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 59,85 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7'795 SMA Solar-Aktien.
Am 18.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 70,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der SMA Solar-Aktie. Am 25.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 20,18 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 64,87 Prozent.
Nachdem SMA Solar seine Aktionäre 2025 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,158 EUR je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SMA Solar am 13.08.2026. Es stand ein EPS von 2,14 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SMA Solar noch ein Gewinn pro Aktie von -1,38 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -3,21 Prozent zurück. Hier wurden 345.69 Mio. EUR gegenüber 357.15 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,25 EUR je Aktie in den SMA Solar-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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