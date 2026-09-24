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24.09.2026 16:29:00

SMA Solar Aktie News: Anleger schicken SMA Solar am Nachmittag ins Minus

SMA Solar Aktie News: Anleger schicken SMA Solar am Nachmittag ins Minus

Die Aktie von SMA Solar gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,5 Prozent auf 57,00 EUR.

SMA Solar
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,5 Prozent auf 57,00 EUR. Die Abwärtsbewegung der SMA Solar-Aktie ging bis auf 56,95 EUR. Bei 59,85 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 26'435 SMA Solar-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 70,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.05.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SMA Solar-Aktie mit einem Kursplus von 24,04 Prozent wieder erreichen. Bei 20,18 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 64,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

SMA Solar-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,158 EUR belaufen. Am 13.08.2026 lud SMA Solar zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,14 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -1,38 EUR je Aktie in den Büchern standen. SMA Solar hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 345.69 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -3,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 357.15 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem SMA Solar-Gewinn in Höhe von 3,25 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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