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24.09.2026 12:29:00

SMA Solar Aktie News: SMA Solar verzeichnet am Mittag Verluste

SMA Solar Aktie News: SMA Solar verzeichnet am Mittag Verluste

Die Aktie von SMA Solar gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von SMA Solar nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 57,25 EUR.

SMA Solar
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Das Papier von SMA Solar gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 2,1 Prozent auf 57,25 EUR abwärts. In der Spitze büsste die SMA Solar-Aktie bis auf 57,10 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 59,85 EUR. Zuletzt wechselten 15'510 SMA Solar-Aktien den Besitzer.

Am 18.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 70,70 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,49 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SMA Solar-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.09.2025 (20,18 EUR). Mit einem Kursverlust von 64,75 Prozent würde die SMA Solar-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 EUR an SMA Solar-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,158 EUR aus. Am 13.08.2026 legte SMA Solar die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,14 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -1,38 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 345.69 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von -3,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 357.15 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem SMA Solar-Gewinn in Höhe von 3,25 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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