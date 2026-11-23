Das Papier von SMA Solar legte um 09:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 43,24 EUR. Zwischenzeitlich stieg die SMA Solar-Aktie sogar auf 44,46 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 44,46 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4'036 SMA Solar-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (70,70 EUR) erklomm das Papier am 18.05.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 63,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der SMA Solar-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 04.03.2026 Kursverluste bis auf 28,28 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 34,60 Prozent könnte die SMA Solar-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,158 EUR. Im Vorjahr hatte SMA Solar 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. SMA Solar gewährte am 12.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,75 EUR. Im Vorjahresviertel waren -2,94 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 474.09 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 5,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 449.88 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,16 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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