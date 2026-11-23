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23.11.2026 16:29:00
SMA Solar Aktie News: SMA Solar präsentiert sich am Montagnachmittag stärker
Die Aktie von SMA Solar gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die SMA Solar-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,1 Prozent auf 44,88 EUR.
Um 16:28 Uhr sprang die SMA Solar-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,1 Prozent auf 44,88 EUR zu. Kurzfristig markierte die SMA Solar-Aktie bei 45,70 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 44,46 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 47'255 SMA Solar-Aktien gehandelt.
Am 18.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 70,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 57,53 Prozent könnte die SMA Solar-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 28,28 EUR ab. Mit Abgaben von 36,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 EUR an SMA Solar-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,158 EUR aus. SMA Solar liess sich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,75 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -2,94 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SMA Solar in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,38 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 474.09 Mio. EUR im Vergleich zu 449.88 Mio. EUR im Vorjahresquartal.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass SMA Solar einen Gewinn von 3,16 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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