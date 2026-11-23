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23.11.2026 12:29:00
SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Montagmittag auf grünem Terrain
Die Aktie von SMA Solar zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von SMA Solar konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 43,50 EUR.
Die SMA Solar-Aktie konnte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 43,50 EUR. Bei 44,46 EUR markierte die SMA Solar-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 44,46 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 28'884 SMA Solar-Aktien.
Bei 70,70 EUR markierte der Titel am 18.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 62,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SMA Solar-Aktie. Am 04.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 28,28 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SMA Solar-Aktie.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,158 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SMA Solar am 12.11.2026 vor. SMA Solar hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,75 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,94 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 474.09 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 449.88 Mio. EUR umgesetzt worden waren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,16 EUR je SMA Solar-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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